Dombås/Lesja/Lesjaskog tok ledelsen da Kristin Evensen Torsgård scoret etter 31 minutter, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-0.

Målbonanaza etter hvilen

Ti minutter ut i andreomgangen økte Dombås/Lesja/Lesjaskog ved Nikoline Storhaug Hole von Rappe, og Ingeborg Ekren satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Dombås/Lesja/Lesjaskog fem minutter senere. Vilde Ottinsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-4 fem minutter før slutt, og Jenny Lien Lundby reduserte til 2-4 for Stange rett etterpå. I. Ekren økte ledelsen for Dombås/Lesja/Lesjaskog da hun satte inn 5-2 etter 80 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-2.

Nye poeng skal deles ut

Kenneth Dalum dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stange måle krefter med Otta/Fron/Vågå, mens Dombås/Lesja/Lesjaskog møter Ottestad.