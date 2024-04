Freidig 2 fikk et forsprang da Ulset satte inn 1-0 allerede etter seks minutter, og Freidig 2 doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Even Andreas Klausen la på til 3-0 for Freidig 2 etter 25 minutters spill, og Mohamed Dek Halane satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Freidig 2 fire minutter senere. Hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Hassan Kamal Hassan økte ledelsen etter 35 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 5-0.

Målfest etter hvilen

Noen minutter ut i andreomgangen ble avstanden mellom lagene mindre da Adrian Aastrøm Østbye reduserte til 1-5. Audun Finseth Brandhaug økte til 6-1 for Freidig 2 etter 47 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Jesper Florholmen-Eriksen satte inn 7-1. Etter et kvarter av andre omgang reduserte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 da Birk Fornes Klingenberg satte inn 2-7-målet, og Michael Gudmundsen Berdal reduserte til 3-7 etter 65 minutter. Tre minutter senere scoret Birk Fornes Klingenberg sitt andre mål da han gjorde 4-7. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-4.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter fredagens kamp er Freidig 2 nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 er på femteplass med tre poeng.

Mikael Marius Hansen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Freidig 2 spiller neste kamp mot Trond 2 2. mai, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 spiller mot Astor 2 dagen etter.