Vigør tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Pernille Kjellevold Skaanes, og Nardos Abdu Osman fikk nettsus og doblet ledelsen for Vigør etter 22 minutter. Like etterpå reduserte Gimletroll da Emma Sofie Hoff satte inn 1-2-målet. Mitra Zaheen sørget for Vigør-jubel da hun satte inn 3-1 et kvarter før pause. Mille Centio Rasmussen reduserte til 2-3 etter 40 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2.

Beholdt ledelsen

Mitra Zaheen scoret igjen da hun gjorde 4-2 åtte minutter før slutt. Ameli Risholm Liverød gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 3-4 ett minutt på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-3.

Vigør klatrer til andreplass

Vigør har tatt tre poeng i alle kampene denne sesongen.

Etter fredagens kamp er Vigør nummer to på tabellen med seks poeng, mens Gimletroll er på fjerdeplass med tre poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez var kampleder.

2. mai skal Vigør møte Myra, mens Gimletroll møter Donn.