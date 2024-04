Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Sikker fra straffemerket

Noen minutter ut i andre omgang fikk Nordreisa 2 straffespark. Magnus Hole scoret 1-0-målet, og Siayor fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter etter sidebytte. Brage Berglund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Nordreisa 2, og Arne Kristiansen økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 63 minutters spill. Siayor scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 et kvarter før full tid, og sju minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-0.

Hansjordnesbuktas Magne Figenschou pådro seg gult kort.

Nordreisa 2 serieleder

Etter søndagens kamp er Nordreisa 2 på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Hansjordnesbukta ligger på tiendeplass med null poeng.

Hallgeir Eivind Bertelsen dømte kampen.

I neste runde skal Nordreisa 2 og Hansjordnesbukta måle krefter igjen. Da har Hansjordnesbukta fordel med hjemmebane.