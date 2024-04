Amazon Grimstad/Imås tok ledelsen ved Lindahl etter 14 minutters spill. Et kvarter før pause scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 etter første omgang.

Målshow etter pause

Mie Bonnerup Winsents økte til 3-0 for Amazon Grimstad/Imås etter 51 minutter, og Lindahl laget hattrick da hun ordnet 4-0 fire minutter senere. Etter 61 minutters spill la Lindahl på til 5-0 for Amazon Grimstad/Imås, og Amazon Grimstad/Imås rykket ytterligere ifra da Sofie Fosseli økte ledelsen fire minutter senere. Mie Bonnerup Winsents satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for vertene. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-0.

Spennende runde i vente

Etter torsdagens kamp er Amazon Grimstad/Imås på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Myra er nummer åtte med null poeng.

Bjørn Arthur Løvsland var kampleder.

Amazon Grimstad/Imås prøver seg mot Greipstad 17. april, mens Myra spiller neste kamp mot Vindbjart 2 dagen etter.