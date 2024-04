Steinkjer tok ledelsen da Benjamin Fjerstad-Sørkilflå scoret allerede etter åtte minutter, men Brian Aarstad utlignet da han satte inn 1-1 etter 33 minutters spill. Skjult personinfo sendte Steinkjer foran på nytt da han satte inn 2-1 fire minutter senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-2.

Bortelaget dro ifra

Johan Helland Fledsberg scoret 3-1-målet etter et kvarter av andre omgang, og Abdirahaman moalin satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Steinkjer. Veda Amuri reduserte for Melhus/Gimse fem minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-4.

Martin Jørstad Hagevik og Atle Strøm Aalberg fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Marvin Bekken dømte oppgjøret.

I neste runde skal Melhus/Gimse møte Charlottenlund, mens Steinkjer møter Ranheim TF.