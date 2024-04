Jørgen Eidissen Bruntveit sendte Askøy foran da han satte inn 1-0 etter bare to minutters spill, men Endre Espeland Mc Cann utlignet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Jørgen Eidissen Bruntveit scoret igjen da han gjorde 2-1 etter 15 minutter, og Jakob Mellingen Haugland scoret 3-1-målet for Askøy like etterpå. Jørgen Eidissen Bruntveit fikk sitt hattrick etter 18 minutters spill, og Ferdinand Lavik-Skogseid satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-5.

Var suverene i andre omgang

Askøy økte ledelsen da Lucas Adrian Kleppestø satte ballen i nettet noen minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 6-1, og Jonah Berntsen økte til 7-1 for Askøy seks minutter ut i andre omgang. Ni minutter senere økte gjestene ved Sebastian Pilarczyk Harsvik, og etter 62 minutter scoret Askøy-spilleren sitt andre mål da han gjorde 9-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-9.

Askøy klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Baune på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Askøy ligger på tredjeplass med tre poeng.

Bander Binar var dommer.

1. mai er det ny kamp for Askøy. Da møter de Åsane. Baune skal måle krefter med Åsane 5. mai.