Tynset fikk en pangåpning på kampen da Sahle sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-0 allerede etter sju minutters spill. Jonas Leander Schjetlein Sørli reduserte for Tiller fem minutter senere. Andi Sahitaj sørget for jubel da han satte inn 3-1 et kvarter før hvilen. J. Sørli gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 ni minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 3-2.

Var suverene i andre omgang

Sahle gjorde hattrick noen minutter etter pause, og Mathias Røe økte ledelsen da han satte inn 5-2 etter 59 minutter. Jonas Dolven satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Tynset. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-2.

Tynsets Ulrik Sørli og Sahle fikk gult kort. For Tiller fikk Oliver Leiseth Green gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Tynset har seiret i alle kampene denne sesongen.

Etter søndagens kamp ligger Tynset på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Tiller er på sjuendeplass med tre poeng.

Jørgen Langbekkhei var kampleder.

I neste runde skal Tynset måle krefter med Strindheim 2 12. mai, mens Tiller møter Meldal/Rindal/Svorkmo samme dag.