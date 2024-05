Marthe Lein ga Flatanger 7er ledelsen et kvarter før sidebytte, og Signe Kristine Jakobsen scoret og doblet ledelsen for Flatanger 7er. Da lagene gikk i garderoben etter 30 minutter, var stillingen 2-0.

Var suverene i andre omgang

26-åringen økte ledelsen for Flatanger 7er da hun satte inn 3-0 et kvarter før slutt, og M. Lein satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Ett minutt før slutt økte Flatanger 7er ved Julie Devik Leithe. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Flatanger klatrer til andreplass

Etter søndagens kamp er Flatanger nummer to på tabellen med sju poeng, mens Grong er på tredjeplass med sju poeng.

Yusuf Turan Esen var dagens dommer.

I neste runde skal Flatanger møte Beitstad 2/Egge 2, mens Grong møter Bangsund.