Etter tolv minutters spill tok Øygarden 7er ledelsen ved Rossnes, og samme spiller doblet ledelsen for Øygarden 7er da hun satte inn 2-0 to minutter senere. Etter 22 minutter økte avstanden mellom lagene da Kaja Renolen Haugen satte inn 3-0 for Øygarden 7er, og like etterpå økte Øygarden 7er ved Trine Dale. Ved pause sto det 4-0.

Målbonanza etter hvilen

Etter 42 minutters spill reduserte Masfjord/Gulen 7er da Mathilde Krokås Birkeland satte inn 1-4-målet. Tre minutter senere vartet Rossnes opp med hattrick, og fire minutter før slutt la Maria Træland Hauge på til 6-1. Rossnes scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 7-1 fire minutter senere, og etter 60 minutter scoret Dale sitt andre mål da hun gjorde 8-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-1.

Øygarden leder serien

Øygarden står med full pott så langt i år.

Etter søndagens kamp ligger Øygarden på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Masfjord/Gulen er på fjerdeplass med ni poeng.

Atle Reiersen var dommer.

12. mai skal Øygarden møte Frøya, mens Masfjord/Gulen møter Juristforeningen.