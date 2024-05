Byåsen fikk et forsprang da Strand satte inn 1-0 etter 22 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-1.

Økte ledelsen

Brian Aarstad sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 63 minutters spill. Strand sendte Byåsen i ledelsen igjen ni minutter senere, og Ian Muhizi Ntagungira scoret for Byåsen og sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-3.

Lucas Paulsen fikk se det gule kortet.

Byåsen beholdt femteplass

Etter mandagens kamp er Melhus/Gimse nummer sju på tabellen med seks poeng, mens Byåsen er på femteplass med ti poeng.

Lucas Mikael Stensheim Larsen var dommer på Norgeshus Arena. 100 tilskuere hadde tatt turen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen spiller neste kamp mot Charlottenlund 12. mai, mens Melhus/Gimse prøver seg mot Ranheim TF tre dager senere.