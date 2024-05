Herman Rusten Hermansen sendte Trio i ledelsen allerede etter åtte minutter, men etter 25 minutters spill utlignet Sivert Hansen for Halsnøy. Kristian Brix Jonassen sendte Trio foran på nytt da han satte inn 2-1 åtte minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Halsnøy hadde grunn til å juble mot Trio

Jonathan Ringheim Reigstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og Heine Kristianson Mehus sendte Halsnøy i føringen da han satte inn 3-2 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-3.

Aksel Hanstvedt Tofte pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Trio nummer åtte på tabellen med null poeng, mens Halsnøy er på tredjeplass med seks poeng.

David Nordbø var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Trio måle krefter med Nore Neset 3. mai. Halsnøy møter Eikelandsfjorden 7. mai.