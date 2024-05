Etter bare to minutters spill tok Røros 2 ledelsen ved Ivan Arsalan, og en av lagets spillere fikk nettsus og doblet ledelsen rett etterpå. En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Røros 2 allerede etter åtte minutter. Fire minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Jakob Langslet Sandmæl reduserte til 1-3, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause var stillingen 1-3.

Var suverene i andre omgang

En av lagets spillere scoret igjen da han gjorde 4-1 sju minutter ut i andre omgang. Chen Kambale Kabulu gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 fire minutter senere. Aksel Langen økte ledelsen for Røros 2 da han satte inn 5-2 et kvarter før full tid, og like etterpå scoret Arsalan igjen da han gjorde 6-2. Etter 61 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sigur Myrmo Liff satte inn 7-2, og Abel Andersson Løvnes satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-8.

Klatret til femteplass

Etter onsdagens kamp er Røros på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Røros 2 er nummer fem med tre poeng.

Dragan Tintor var kampleder.

Røros 2 møter Tynset 3 4. mai, mens Røros spiller neste kamp mot Alvdal dagen etter.