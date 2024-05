Herkules 2 tok ledelsen da Tina Rygh Pedersen scoret allerede etter tre minutters spill, men ett minutt senere scoret Mette Olsen Røimål for Åfoss. Syvertsen sendte Herkules 2 foran på nytt da hun satte inn 2-1 etter 20 minutter. Ved pause sto det 2-1.

Målshow i andre omgang

Jeanette Enger Løberg sørget for at resultattavla viste 3-1 noen minutter etter hvilen, og fem minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Syvertsen satte inn 4-1. Like etterpå var hattricket et faktum for Herkules 2-angriperen, og Løberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Herkules 2 etter 41 minutters spill. Åfoss reduserte til 2-6 ved Marion Simonsen ni minutter senere, og Gunn Heidi Flohr Alfsen reduserte til 3-6 for Åfoss etter 51 minutter. Susanne Fernandez satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-3 for Herkules 2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 7-3.

Topper serien

Åfoss har tapt to strake kamper.

Etter onsdagens kamp ligger Herkules 2 på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Åfoss er på sjuendeplass med null poeng.

Ole Kristian Simmerlund dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 15. mai. Herkules 2 skal spille mot Seljord, mens Åfoss møter Bamble.