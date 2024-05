Tromsø fikk kampens første mål allerede etter fire minutters spill da Oppheim satte ballen i nettet, men Thea Kamilla Thomassen Fosslund utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål etter 17 minutter. Bardufoss/Bardu tok ledelsen da Michaela Solseth satte inn 2-1 tre minutter senere, men etter 22 minutters spill scoret Eva Ivarjord Rabås for Tromsø. Bardufoss/Bardu tok ledelsen igjen ved Idun Elisabeth Thommesen fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-3.

Tromsø hadde grunn til å juble mot Bardufoss / Bardu

Helle Hertwig sørget for Bardufoss/Bardu-jubel da hun satte inn 4-2 noen minutter ut i andreomgangen. Oppheim scoret igjen da hun gjorde 3-4 etter et kvarter av andre omgang, og Tromsø-spilleren sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 4-4 tre minutter før slutt. Tromsø tok ledelsen på nytt da Linnea Storteig Hagensen scoret ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-4.

Mie Cecilia Lavik-Askim pådro seg gult kort.

Troner øverst

Etter lørdagens kamp er Tromsø på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Bardufoss/Bardu er på tredjeplass med tre poeng.

Mathias Blikfeldt Normann var dommer i oppgjøret.

Tromsø spiller neste kamp mot Tromsø 2 9. mai, mens Bardufoss/Bardu prøver seg mot Tromsdalen dagen etter.