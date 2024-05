Matheo Skåra-Sladojevic sørget for at Tveit 2/Hånes 2 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun to minutters spill, og Tveit 2/Hånes 2 var på farten igjen etter 16 minutter. De doblet ledelsen da Marcus Leander Aabel satte inn 2-0. Tre minutter senere økte Tveit 2/Hånes 2 ved Robin Ryen Evensen, og Tveit 2/Hånes 2 rykket ytterligere ifra da Indy Kelly Ryen-Read økte ledelsen etter 29 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0 etter første omgang.

Målene rant inn

Yehor Roslyk reduserte til 1-4 åtte minutter ut i andre omgang, og seks minutter senere reduserte Mandalskameratene 4 ved leon emil førre hatletveit. Etter 53 minutter scoret Marcus Leander Aabel igjen da han gjorde 5-2, og Matheo Skåra-Sladojevic scoret sitt andre mål da han gjorde 6-2 fem minutter senere. Etter 59 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Dermed endte oppgjøret 7-2.

Tveit 2 / Hånes 2 klatrer til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Tveit 2/Hånes 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Mandalskameratene 4 er på sjetteplass med null poeng.

Lars Edvard Mathisen dømte kampen.

I neste runde skal Mandalskameratene 4 måle krefter med Otra/Valle 4. mai. Tveit 2/Hånes 2 møter Otra/Valle 6. mai.