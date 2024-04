Volda fikk en drømmestart på kampen da Årdal sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, og etter kun ti minutter doblet Volda ved Kevin Folkestad Woldsund. Ti minutter senere reduserte Hødd 2 da Michael Ulstein Ottosen satte inn 1-2-målet, og etter 24 minutters spill fikk Hødd 2 straffe. Samme spiller satte inn 2-2-målet. Årdal scoret igjen da han gjorde 3-2 etter 35 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Volda var suverene i andre omgang

Ottosen utlignet da han satte inn 3-3. Åtte minutter ut i andreomgangen fullførte Årdal sitt hattrick, og sju minutter senere scoret samme spiller igjen da han gjorde 5-3. Kevin Folkestad Woldsund økte til 6-3 for Volda etter 57 minutters spill, og Volda-spilleren gjorde hattrick fem minutter senere. Etter 65 minutter la Jonas Øglænd Vestgarden på til 8-3 for vertene, og minuttet før full tid økte avstanden mellom lagene da Mohanad Tibin Khameis satte inn 9-3 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 9-3.

Tok over femteplassen

Det var årets første seier for Volda.

Etter mandagens kamp ligger Volda på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Hødd 2 er på niendeplass med null poeng.

Felix Murberg Digernes var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Volda spiller neste kamp mot Harøy/HaNo 5. mai, mens Hødd 2 bryner seg på Ørskog/Stordal dagen etter.