Verken Express eller Otra fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.

Tok alle poengene

Noah Grimstad Ramse sendte Express i ledelsen etter 60 minutters spill, men to minutter senere utlignet Theo Frimanslund Hasic for Otra. Aasland sendte Otra i føringen da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-2.

Otra klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Express på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Otra er nummer tre med seks poeng.

Knut Egil Anonsen var kampleder.

I neste runde skal Express måle krefter med Lillesand 15. mai, mens Otra møter Øyestad samme dag.