Bare noen minutter ut i kampen tok Nymark 2 ledelsen ved Alexandra Hansen, men Calina Nilsen Andreassen utlignet da hun satte inn 1-1 etter 22 minutters spill. Hansen scoret igjen da hun gjorde 2-1 åtte minutter senere. Matilde Knustad Simonsen satte ballen i mål etter 40 minutter for Nymark 2 og sørget for at stillingen var 3-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-1.

Nymark 2 var suverene i andre omgang

Nymark 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 68 minutters spill fullførte Hansen sitt hattrick. Ett minutt før slutt vartet Simonsen opp med hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-1.

Klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Nymark 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Østsiden Askøy er nummer seks med tre poeng.

Wiktor Pawel Hudak var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Østsiden Askøy prøver seg mot Arna-Bjørnar 2 9. mai, mens Nymark 2 spiller neste kamp mot Voss/Viljar 2 14. mai.