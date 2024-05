Følgende spillere scoret for Olderskog: Jakob Aufles Løvli.

Disse kom på scoringslisten for Brønnøysund 2: Leon-Endré Rodal Lie med to mål, Roman Yushchenko med to mål og Julian Warholm.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Yushchenko, Adam Rafael Borkamo, Nikolas Alexander Sund, Julian Warholm, Arild Johan Bendiksen, Karam Moustafa Ibrahim, Aksel Ningsong Wiik Aasberg og Leon-Endré Rodal Lie pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Olderskog på andreplass på tabellen med fem poeng, mens Brønnøysund 2 er nummer fire med ett poeng.

Benjamin Forbergskog Tverå var dommer.

I neste runde skal Brønnøysund 2 måle krefter med Sandnessjøen 9. mai. Olderskog møter Sømna 15. mai.