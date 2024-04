Smaili sendte Nome foran da han satte inn 1-0 etter et kvarters spill, men Tomas Stenger Fostveit sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 37 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Nome tok ledelsen på nytt da Sander Nygård scoret etter 72 minutters spill, og Smaili scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 rett etterpå. Etter 90 minutter økte avstanden mellom lagene da Andreas Gjelstad satte inn 4-1 for Nome. Kroken reduserte til 2-4 to minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Nomes Martin Olbergsveen Rinde, Lukasz Federowicz og Petter Sødal pådro seg gult kort.

Tok over sjuendeplassen

Etter fredagens kamp er Nome på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Kroken er nummer elleve med null poeng.

Imri Krosa var dommer i kampen.

I neste runde skal Nome måle krefter med Snøgg 2. mai. Kroken møter Skidar 4. mai.