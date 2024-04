Jesper Evert Kongevold Svad ga Flekkefjord ledelsen etter 27 minutters spill, og Flekkefjord doblet ledelsen da Magnus Netland Gudde satte inn 2-0 like etterpå. Flekkefjords Isak Stangborli Lilledrange satte inn et straffespark etter 40 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Direkte rødt kort til Flekkefjord

Ånen Johannessen Aasen (Flekkefjord G16) pådro seg rødt kort noen minutter etter sidebytte, men etter 61 minutters spill økte Flekkefjord ved Gudde. Kongevold Svad scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 fem minutter senere, og da det var spilt en halv time i andre omgang, fullførte samme spiller sitt hattrick. Gudde fikk sitt hattrick seks minutter senere. Etter 80 minutter ble Lyngdals Emil Fåland Nes sendt av banen da han pådro seg sitt andre gule kort. Rett etterpå ble en av Lyngdals spillere sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-7.

Klatret til femteplass

Etter fredagens kamp ligger Lyngdal på 14. plass på tabellen med ett poeng, mens Flekkefjord er på femteplass med åtte poeng.

Atle Tveit var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lyngdal spiller neste kamp mot Mandalskameratene 2. mai, mens Flekkefjord prøver seg mot Grane Arendal tre dager senere.