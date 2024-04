Stian Rene Værn satte ballen i eget mål for Kvernbit 3 etter bare to minutter. Like etterpå doblet NHHI 4 ved Ulrik Stokke, og NHHI 4 rykket ytterligere ifra da Ask Fiske-Nygaard økte ledelsen etter elleve minutters spill. Ett minutt senere økte NHHI 4 ved Kasper Moum Ussvær, og Odin-André Nes Sande økte ledelsen for NHHI 4 da han satte inn 5-0 etter 14 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-5.

Målshow etter pause

Torjus Røste Strømsjordet la på til 6-0 for NHHI 4 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Markus Hufthammer satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for NHHI 4. sju minutter senere reduserte Kvernbit 3 da Sindre Kvalheim satte inn 1-7-målet. Hufthammer scoret igjen da han gjorde 8-1 åtte minutter før slutt, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Emil Linqvist Nødtveidt satte inn 9-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-9.

Kvernbit 3s Stian Rene Værn og Petter Heskestad Thorgersen fikk gult kort. For NHHI 4 fikk Torjus Røste Strømsjordet gult kort.

Topper serien

Etter onsdagens kamp ligger Kvernbit 3 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens NHHI 4 er på førsteplass med seks poeng.

Martin Dirks Mongstad var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. NHHI 4 prøver seg mot Vestsiden-Askøy 3 20. april, mens Kvernbit 3 spiller neste kamp mot Nest-Sotra 3 dagen etter.