Zakarias Huseth Klakegg sendte Førde 2 foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men Eid utlignet til 1-1 da Lucas Aleksander Midthjell satte ballen i mål etter bare ti minutter. Eid tok føringen da Trym Hovden Pile satte inn 2-1 etter 25 minutters spill, og Peder Tafjord Meland fant nettmaskene like etterpå. Trym Hovden Pile scoret igjen da han gjorde 4-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4 til pause.

Eid økte ledelsen

Eid-spilleren sikret seg hattrick da han la på til 5-1 fire minutter etter hvilen. Førde 2 reduserte til 2-5 ved Marius Georgel Anton sju minutter senere, og etter et kvarter av andre omgang reduserte Førde 2 da Aslak Olai Torsheim satte inn 3-5-målet. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Samson Bakke satte inn 6-3, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-3 etter 60 minutter. Lucas Aleksander Midthjell scoret sitt andre mål da han gjorde 8-3 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-8.

Magnus Fonn fikk se det gule kortet.

Troner på topp

Etter fredagens kamp er Førde 2 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Eid ligger på førsteplass med ni poeng.

Svein Arve Våge var kampleder.

I neste runde skal Eid måle krefter med Måløy 10. mai. Førde 2 møter Stryn 12. mai.