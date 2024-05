Levi Evjebråten Johannessen ga Våg 2 ledelsen tidlig i oppgjøret, men etter bare ni minutters spill utlignet Randesund 2. Paul-Henning Rockmann sendte Våg 2 i føringen igjen seks minutter senere, og etter 33 minutter fikk Våg 2 straffespark. Odland scoret 3-1-målet. Våg 2 økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 4-1, og fire minutter før hvilen var hattricket et faktum for Våg 2-angriperen. Enis Shabanaj økte ledelsen da han satte inn 6-1 to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-1 til pause.

Dominerte andre omgang

Rockmann scoret sitt andre mål da han gjorde 7-1 etter 60 minutters spill, og Matheo Steensohn Kjellevand økte ledelsen for Våg 2 da han satte inn 8-1 fire minutter senere. Johannessen scoret igjen da han gjorde 9-1 et kvarter før full tid, og Tore Christopher Mai Halvorsen satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Samme lag rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 11-1.

Klatret til fjerdeplass

Våg 2 tok sin første seier denne sesongen.

Etter fredagens kamp ligger Våg 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Randesund 2 er på niendeplass med null poeng.

Eirik Moen Eskedal var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Våg 2 spiller neste kamp mot Donn 2 14. mai, mens Randesund 2 bryner seg på Risør 22. mai.