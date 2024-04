Hovden sendte Søgne i føringen da han satte inn 1-0 etter 25 minutters spill, men Våg utlignet åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Søgne hadde grunn til å juble mot Våg

Søgne-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-1 etter 47 minutter, og Theodor Stave Severinsen sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-1.

Tok steg på tabellen

Det var Søgnes første seier denne sesongen.

Etter lørdagens kamp er Søgne på ellevteplass på tabellen med tre poeng, mens Våg er nummer fire med ti poeng.

Dennis Støkken Gummedal var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 4. mai. Søgne skal spille mot Donn, mens Våg møter Hånes/Tveit.