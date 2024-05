Mads Røys Storeide sendte Emblem foran da han satte inn 1-0 etter 23 minutters spill. Emblem doblet ledelsen da Marius Kjerstad Vågnes satte inn 2-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Ekspederte straffe i mål

Noen minutter etter pause reduserte Valder/Godøy ved en av lagets spillere. Pracy scoret for Emblem fem minutter ut i andreomgangen, slik at resultattavla viste 3-1. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 etter 53 minutter, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Mathias Bae Nordal satte inn 5-1 for vertene. Etter 60 minutters spill reduserte Herman Clausen Skjong til 2-5 for Valder/Godøy, og Eirik Gjøsund Hareid reduserte til 3-5 for Valder/Godøy fem minutter senere. Emblems Pracy scoret på straffe ett minutt før slutt. Mathias Bae Nordal var uheldig og satte ballen i eget mål for Emblem like etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-4.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Emblem på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Valder/Godøy er på sjuendeplass med tre poeng.

Øystein Lied Lunde var kampleder.

I neste runde skal Valder/Godøy måle krefter med Blindheim 13. mai. Emblem møter Rollon/Guard 14. mai.