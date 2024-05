Vetle Andre Cederkvist Wilhelmsen sendte Imås/Jerv 2 i føringen allerede etter ti minutter, men Trauma gjorde 1-1 tre minutter senere. Samme spiller sørget for at Imås/Jerv 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 17 minutters spill, men fem minutter senere utlignet Trauma. Jonas Christoffer Beck Stie ga Imås/Jerv 2 ledelsen igjen etter 24 minutter, og Vetle Andre Cederkvist Wilhelmsen fikk sitt hattrick åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2.

Dro ifra

Vetle Andre Cederkvist Wilhelmsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for vertene et kvarter før full tid. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 5-2.

Sebastian Kindt Knudsen og Nicholas Thorbjørnsen Bremar fikk gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter torsdagens kamp er Imås/Jerv 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Trauma ligger på åttendeplass med null poeng.

Ali Nadiry dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Imås/Jerv 2 spiller neste kamp mot Froland 23. mai, mens Trauma spiller neste kamp mot Lillesand.