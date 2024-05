Sebastian Andreassen Litland sendte Vestsiden-Askøy i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare fem minutter, men Sotra 2 utlignet til 1-1 da Jakob Sætre Knutsen satte ballen i mål etter 17 minutters spill. Like etterpå tok Sotra 2 ledelsen ved Ahmed Skaf, og en av lagets spillere fant nettmaskene etter 22 minutter. Maximilian Collvin økte ledelsen da han satte inn 4-1 fem minutter senere, og noen minutter før sidebytte økte Sotra 2 ved Knutsen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1.

Sotra 2 økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Sotra 2-angriperen. Sebastian Andreassen Litland reduserte til 2-6 for Vestsiden-Askøy ni minutter ut i andreomgangen. Et kvarter før slutt la Knutsen på til 7-2 for Sotra 2. rett etterpå vartet Sebastian Andreassen Litland opp med hattrick. Hjemmelaget økte ledelsen da en spiller satte ballen i nettet ett minutt før full tid. Dermed var stillingen 8-3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-3.

Sotra 2 serieleder

Etter onsdagens kamp ligger Sotra 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Vestsiden-Askøy er på åttendeplass med null poeng.

Erik Svenskberg dømte oppgjøret.

I neste runde skal Sotra 2 måle krefter med Minde 23. mai, mens Vestsiden-Askøy møter Trane samme dag.