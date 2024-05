Odland sørget for at Samnanger fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål bare noen minutter ut i første omgang, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Samnanger etter tolv minutters spill. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Marius Solemdal satte inn 3-0 for Samnanger, og Odland sikret seg hattrick da han ordnet 4-0 etter 19 minutter. Vestsiden-Askøy 2 reduserte til 1-4 ved Benjamin Andreassen etter 33 minutters spill. Sju minutter senere scoret Odland igjen da han gjorde 5-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-5.

Økte ledelsen

Aron Kulild Trengereid økte ledelsen for Samnanger da han satte inn 6-1 noen minutter ut i andre omgang, og Jacob Langeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for bortelaget etter 60 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-7.

Olander Erstad (Samnanger G16) og William Haugen Donné (Vestsiden-Askøy 2 G16) fikk begge gult kort.

Fortsatt på fjerdeplass

Det var Samnangers tredje seier på rad, og de har dermed full pott denne sesongen.

Etter onsdagens kamp ligger Vestsiden-Askøy 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Samnanger er på tredjeplass med ni poeng.

Jamil Mahmoud Fakhro var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Samnanger måle krefter med Os 3, mens Vestsiden-Askøy 2 møter Os 3.