Her er dagens målscorere for Storm: Theo Jensen Stadskleiv med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Urædd 2 på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Storm ligger på førsteplass med seks poeng.

Caleb Glad Disanka var kampleder.

I neste runde skal Urædd 2 måle krefter med Stathelle/Bamble 2 8. mai. Storm møter Hei 2 15. mai.