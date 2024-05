Patryk Lukasz Piasecki sendte Harøy/HaNo/Lepsøy i ledelsen etter elleve minutter. Francesco Di Liberto (Sykkylven G19) satte inn et straffespark like etterpå. Julian Nogva Vedeld sørget for at Harøy/HaNo/Lepsøy tok ledelsen igjen med sin scoring etter 25 minutters spill, og Piasecki scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 ti minutter senere. Ved pause var stillingen 1-3.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Marcus Andreassen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 tre minutter etter pause. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-3.

Sykkylvens Magnus Nygård Erstad og Nikolai Flatabø Fet pådro seg gult kort. For Harøy/HaNo/Lepsøy fikk Oskar Jakub Zachara, Birk Borgan, J. Vedeld og Marco Leander Husøy Casas gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter mandagens kamp ligger Sykkylven på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Harøy/HaNo/Lepsøy er på andreplass med tolv poeng.

Niklas Bertil Hurlen Spets var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 12. mai. Sykkylven skal spille mot Hareid, mens Harøy/HaNo/Lepsøy møter Bergsøy.