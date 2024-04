Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Odda 2 og Bergen Nord 2. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Tok alle poengene

Pål-Jørgen Kaupang sendte Odda 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarter av andreomgangen, og Emil Mala Nistad doblet ledelsen for Odda 2 da han satte inn 2-0 fem minutter senere. Emil Rønning Kvamme gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Mye å se fram til neste runde

Steinar Sæther dømte oppgjøret.

Bergen Nord 2 spiller neste kamp mot Trott/Solid/Stord 2 18. april, mens Odda 2 spiller mot Bjarg 3 tre dager senere.