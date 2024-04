Eskil Hennøen Linder sendte Måløy i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutter, og Måløy var på farten igjen seks minutter senere. De doblet ledelsen da Oliver Dale Rakkenes satte inn 2-0. Stryn reduserte fem minutter før sidebytte, og fem minutter senere utlignet Stryn. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-2.

Målshow etter pause

Samme spiller sørget for at Måløy tok ledelsen igjen med sin scoring da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Nikolai Mathisen Iversen fant nettmaskene fem minutter senere. Etter 62 minutters spill økte Måløy ved en av Måløys angrepsspillere. Den endelige stillingen i kampen ble 5-2.

Nye poeng skal deles ut

Måløy spiller neste kamp mot Førde 2 21. april, mens Stryn spiller mot Førde 4 to dager senere.