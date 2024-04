Langevåg/Sula 2 fikk en kjempestart på kampen da Telstad sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutters spill, og et kvarter før pause doblet Langevåg/Sula 2 ved samme spiller. Like etterpå var hattricket et faktum for Langevåg/Sula 2-angriperen, og Beatrice Svarstad Hjelmeseth økte til 4-0 for Langevåg/Sula 2 etter 32 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-0.

Dominerte etter hvilen

Telstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Langevåg/Sula 2 fem minutter etter pause, og Telstad økte ledelsen da hun satte inn 6-0 tre minutter senere. Etter 57 minutters spill økte hjemmelaget ved Lily Dybvik Albertsen, og samme lag økte ledelsen da Julia Maaseide Sand satte ballen i nettet ni minutter senere. Dermed var stillingen 8-0. Samme spiller økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 9-0 ni minutter før slutt, og Nora Ingeborg Rutledal satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 10-0.

Slik spilles neste runde

Christoffer Lervåg var dagens dommer.

22. april er det ny kamp for Langevåg/Sula 2. Da møter de Volda. Ørsta 2 skal måle krefter med Gurskøy 25. april.