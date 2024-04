Erlend Grotle sørget for at Bremnes 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål før det første minuttet var omme, og Jonas Hammer Simonsen scoret og doblet ledelsen for Bremnes 2 etter 33 minutters spill. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Bremnes 2 to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 etter første omgang.

Økte ledelsen

Etter 62 minutter reduserte Trott/Solid/Stord 2 ved Taym Ajjan. Bremnes 2 rykket ytterligere ifra da Christian Vold Stavland økte ledelsen fire minutter senere, og samme spiller økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 5-1 sju minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-1.

Bremnes 2s Dennis Aasheim og Oliver Haldorsen fikk se det gule kortet. For Trott/Solid/Stord 2 fikk Sukru Güner og Ajjan gult kort.

Troner øverst

Etter søndagens kamp er Bremnes 2 på topp i serien på tabellen med fire poeng, mens Trott/Solid/Stord 2 er på tredjeplass med tre poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dagens dommer.

I neste runde skal Trott/Solid/Stord 2 måle krefter med Sveio 25. april. Bremnes 2 møter Ølen 30. april.