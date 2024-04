Eric Moa Sæternes sendte Overhalla 2 foran da han satte inn 1-0 etter tolv minutter, men Erik Marinus Gangstø van Tuijl utlignet da han satte inn 1-1. Emil Brattberg Sørensen sørget for at Overhalla 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring to minutter før pause. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Hjemmelaget dro ifra

Oskar Sagmo scoret for Overhalla 2 og sørget for at stillingen var 3-1 ti minutter ut i andre omgang, og like etterpå la Marius Flasnes Jakobsen på til 4-1 for Overhalla 2. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-1.

Nye poeng skal deles ut

Mats Ivar Sandmo var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Terråk/Åbygda måle krefter med Namsos 2, mens Overhalla 2 møter Rørvik.