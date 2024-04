Aron Tesdal ga Express ledelsen etter 15 minutters spill, men Johansen utlignet for Risør sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Målshow i andre omgang

Johansen sendte Risør i ledelsen da han satte inn 2-1 et kvarter før slutt, men like etterpå utlignet Noah Grimstad Ramse for Express. Sju minutter før slutt vartet Johansen opp med hattrick, og Linus Frøyna-Leivann sørget for Risør-jubel da han satte inn 4-2 to minutter senere. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Johansen satte inn 5-2 for hjemmelaget. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-2.

Slik spilles neste runde

Ole Bjørn Moland var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Risør spiller neste kamp mot Otra 24. april, mens Express bryner seg på Otra 2. mai.