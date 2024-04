Storm tok ledelsen ved Torkil Jensen etter 35 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Dro ifra

T. Tollefsen doblet ledelsen for Storm da han satte inn 2-0 sju minutter ut i andre omgang, og et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Tov Matheus Røsholt-Rakkestad satte inn 3-0. Odd reduserte åtte minutter senere. T. Tollefsen scoret igjen da han gjorde 4-1 etter 70 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Odd på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Storm er på andreplass med fire poeng.

Josue Glad Disanka var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Odd spiller neste kamp mot Pors 24. april, mens Storm spiller neste kamp mot Herkules.