En spiller sendte Gulset i føringen etter 17 minutters spill, og Mikkel Asdøl Birkeland scoret og doblet ledelsen for Gulset. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Gulset to minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-0.

Gulset økte ledelsen

Gulset-spilleren laget hattrick da han ordnet 4-0 sju minutter ut i andreomgangen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-0.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp er Gulset på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Fossum Skien er nummer seks med null poeng.

Pål Michael Solis var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fossum Skien måle krefter med Borg, mens Gulset møter Kragerø.