Kenneth-André Hole sendte Volda foran da han satte inn 1-0 noen minutter før sidebytte. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Volda holdt stand

Magnus Tore Tønnessen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Volda tok føringen på nytt da Holsvik satte inn 2-1 etter 90 minutter. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-2.

Voldas Rasmus Aarflot og Kristian Lillebø fikk gult kort.

Volda klatrer til femteplass

Etter fredagens kamp er Hovdebygda nummer tre på tabellen med tre poeng, mens Volda er på femteplass med tre poeng.

Haakon Javier Tronstad dømte oppgjøret.

I neste runde skal Hovdebygda møte Hareid, mens Volda møter Rollon.