Egge/Sørlia tok ledelsen da Nesjø satte inn 1-0 etter bare ni minutter, men Mathilde Skjefte utlignet da hun satte inn 1-1. Nesjø ga Egge/Sørlia ledelsen på nytt tre minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Målbonanza etter pausen

Sara Bergin-Aasheim sørget for Egge/Sørlia-jubel da hun satte inn 3-1 to minutter etter sidebytte, og Lina Thorsen Aalberg økte til 4-1 for Egge/Sørlia åtte minutter senere. Etter et kvarter av andre omgang fullførte Nesjø sitt hattrick, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Egge/Sørlia. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Ingrid Vesterdal Bendiksen satte inn 7-1, og Bergin-Aasheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Egge/Sørlia etter 68 minutters spill. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-8.

Madelen Kristensen Saugen fikk se det gule kortet.

Leder serien

Etter onsdagens kamp er Overhalla på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Egge/Sørlia ligger på førsteplass med seks poeng.

Espen Einvik var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Egge/Sørlia måle krefter med Grong 29. april. Overhalla møter Kolvereid 1. mai.