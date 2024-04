AaFK Fortuna 2 tok ledelsen da Mia Maxima Rønstad Teunissen satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og Linnea Fosseng Sjøholt scoret og doblet ledelsen for AaFK Fortuna 2 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-2.

Målbonanza etter pausen

Etter 58 minutter la Helena Iversen Jønsson på til 3-0 for AaFK Fortuna 2, og Nora Fiskerstrand Aasen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for AaFK Fortuna 2 ti minutter senere. Fem minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Madelen Brandal-Hansen satte inn 5-0 for AaFK Fortuna 2, og Mari Støylen Tilseth satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-6.

Topper serien

Etter mandagens kamp er Aksla på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens AaFK Fortuna 2 er på topp i divisjonen med seks poeng.

Jan Erik Bratteberg var kampleder.

I neste runde skal AaFK Fortuna 2 måle krefter med Hødd 18. april. Aksla møter Herd 24. april.