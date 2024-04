Ørsta tok ledelsen ved Elen Flem Øye bare noen minutter ut i kampen. Etter bare fire minutters spill ble vondt til verre for Spjelkavik, da Melina Lianes-Urke doblet ledelsen for Ørsta. Sofie Kjellstad reduserte for Spjelkavik etter 16 minutter. Lianes-Urke scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 sju minutter senere. Noen minutter før pause fikk Ørsta straffespark, og Øye scoret fra straffemerket. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Økte ledelsen

Julie Holsvik Øy satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for gjestene etter 63 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-5.

Ørsta topper serien

Etter mandagens kamp er Spjelkavik nummer seks på tabellen med null poeng, mens Ørsta er serieleder med seks poeng.

Pål-André Selimovic Volstad dømte kampen.

I neste runde skal Spjelkavik måle krefter med Hasundgot 29. april, mens Ørsta møter Herd 2 samme dag.