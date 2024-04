Albert Sand-Grannes ga Malvik/Hommelvik ledelsen tidlig i oppgjøret med sitt mål etter bare to minutters spill, og Jonas Nordgård Stensaas fikk nettsus og doblet ledelsen etter 13 minutter. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Emil Haagenstad satte inn 3-0 for Malvik/Hommelvik, og Ole Skotvedt Krogh økte til 4-0 for Malvik/Hommelvik et kvarter før hvilen. Johan Børseth økte ledelsen da han satte inn 5-0 like etterpå, og Tobias Bakmark la på til 6-0 for Malvik/Hommelvik etter 22 minutters spill. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Steinvik satte inn 7-0, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 8-0 noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 8-0.

Målshow i andre omgang

Sju minutter ut i andreomgangen vartet Malvik/Hommelvik-angriperen opp med hattrick, og fire minutter senere økte samme lag ved Stensaas. Etter 47 minutter la Steinvik på til 11-0 for Malvik/Hommelvik, og Haagenstad scoret igjen da han gjorde 12-0 rett etterpå. Steinvik satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 53 minutters spill, og hjemmelaget økte ledelsen da Steinvik satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 14-0. Steinvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 15-0 for samme lag, og Johan Børseth scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 16-0 etter 65 minutter. Malvik/Hommelvik-angriperen gjorde hattrick like etterpå, og hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Lage Olsen Fugelsøy økte ledelsen to minutter før slutt. To minutter på overtid scoret Malvik/Hommelvik-spilleren sitt andre mål da han gjorde 19-0. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 19-0.

Erlend Hjelmseth pådro seg gult kort.

Poengjakten fortsetter

Oliver Selbæk-Ophaug var dommer.

I neste runde skal Steinkjer måle krefter med Egge/Sørlia 27. april. Malvik/Hommelvik møter Stjørdals-Blink 1. mai.