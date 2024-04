Herd 2 tok ledelsen da Kevin Holte Grah scoret etter 14 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 0-1.

Hødd 2 tok alle poengene

Markus Osvik Steinnes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Håkon Lillebø-Høidal sendte Hødd 2 i føringen da han satte inn 2-1 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-1.

Aksel Sommerdalen pådro seg gult kort.

Slik spilles neste runde

Tor Henning Andersen var kampleder.

I neste runde skal Herd 2 måle krefter med Hareid 16. april. Hødd 2 møter Volda 19. april.