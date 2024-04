Urædd fikk en pangåpning på kampen da Mathias Andersen Follaug sendte laget sitt i føringen etter kun sju minutter, men Drangedal utlignet til 1-1 da Hashem Mohammmad Sheherli satte ballen i mål seks minutter senere. Jakob Odden Storbukås sendte Drangedal i føringen fire minutter før sidebytte. Ved pause var stillingen 2-1.

Urædd klarte ikke nærme seg

Aksel Trinterud Naper sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 52 minutters spill, og Emil Kallåk sendte Urædd foran på nytt da han satte inn 3-2 etter 64 minutter. Storbukås utlignet da han satte inn 3-3, og Theodor Steen sørget for at Drangedal tok ledelsen igjen med sin scoring ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-3.

Steen pådro seg gult kort.

Drangedal klatrer til fjerdeplass

Drangedal og Urædd står begge med tre poeng.

Tore Aaland var kampleder.

1. mai er det ny kamp for Drangedal. Da møter de Gulset. Urædd skal måle krefter med Seljord samme dag.