Simon Solem Økland sendte Randaberg 3 i føringen etter tolv minutter, men tre minutter før pause scoret Samuel Henriksen for Ganddal 2. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Målbonanza etter pausen

Randaberg 3 tok ledelsen på nytt da Sindre Flatebø scoret noen minutter ut i andre omgang, og Daniel Odland sørget for at stillingen var 3-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Da det var spilt en halv time i andre omgang, økte Randaberg 3 ved Rygg, og Randaberg 3-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 tre minutter senere. Iver Sivertsen Lauvsnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for hjemmelaget fem minutter før slutt. Vetle Sundsbø reduserte til 2-6 tre minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-2.

Leon Sola Lindbom pådro seg gult kort.

Ble værende på femteplass

Etter torsdagens kamp ligger Randaberg 3 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Ganddal 2 er på femteplass med ett poeng.

Mathias Aspelund Nilsson var kampleder.

Randaberg 3 spiller neste kamp mot Sola 2 21. mai, mens Ganddal 2 prøver seg mot Sola 2 28. mai.