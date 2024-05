Hornindal tok ledelsen ved Ivrine Tronstad Grodås allerede etter ti minutter, og Emine Norevik Espe fikk nettsus og doblet ledelsen for Hornindal sju minutter senere. Fem minutter før hvilen ble avstanden mellom lagene redusert da en av lagets spillere reduserte til 1-2. Hornindal-spiller Vilde Melvoll Muldsvor satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 til pause.

Hornindal var suverene i andre omgang

Espe satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter etter pause, og fem minutter ut i andreomgangen la Mathilde Muldsvor Årvik på til 5-1 for Hornindal. Samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-1 like etterpå, og Espe fikk sitt hattrick etter 62 minutters spill. Mathilde Muldsvor Årvik sikret seg hattrick da hun la på til 8-1 seks minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 8-1.

Hornindal topper serien

Det var Hornindals andre strake seier, og de har dermed full pott i år.

Etter kampen har både Hornindal og Måløy 2 seks poeng.

Hornindal spiller neste kamp mot Sandane 23. mai, mens Måløy 2 møter Sandane 28. mai.