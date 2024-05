Martin Breivik sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet et kvarter før hvilen, men W. Veivåg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. W. Veivåg scoret igjen da han gjorde 2-1 noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Dommeren pekte på straffemerket

Mons Johan Troland gjorde 3-1 åtte minutter etter sidebytte, og W. Veivåg gjorde hattrick ni minutter senere. Espen Haugland (Østsiden Askøy) satte inn et straffespark etter 66 minutter. Endre Veivåg Helland økte ledelsen da han satte inn 5-2 ni minutter senere, og Austevoll 2 rykket ytterligere ifra da W. Veivåg økte ledelsen etter 77 minutters spill. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Joachim Veivåg satte inn 7-2 for Austevoll 2. fem minutter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Jørgen Tvedt Deinboll reduserte til 3-7. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-7.

Østsiden Askøys Jørgen Tvedt Deinboll, Espen Haugland og Jørn Kvalvik fikk se det gule kortet. For Austevoll 2 fikk Andre Lauvik Ramsay gult kort.

Klatret til tiendeplass

Etter mandagens kamp er Østsiden Askøy på ellevteplass på tabellen med seks poeng, mens Austevoll 2 ligger på tiendeplass med sju poeng.

Hattun Rune Bø var dagens dommer.

24. mai skal Østsiden Askøy møte Bjarg 2, mens Austevoll 2 møter Nore Neset.